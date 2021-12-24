قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار لكل منهم وهم: وائل سعد مصباح، وشيخة أحمد الزواوي، وعبداللطيف على الصالح، وباسم سليمان بوطيبان، وراوية محمد فلفل، ومي مشعل محبوب النون، ومحمد عيسى شبلاق، وبيبي خليفه العبدالله، ونهير بردي العنزي، وبرغش خلف الفيلكاوي، ونوير سعود العازمي، وبدر صالح العنزي، وريمية محمد الهليلي، وعمرو محمد أمين، وصابر جمعان عبدالله، وهدى عبدالله الأنصاري، ومحمد ناصر المرزوق، وليان عبدالله العلي، وندى رشاد أحمد، وليلى عبدالقادر عدلوني.