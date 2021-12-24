تنطلق اليوم، بطولة نادي بيان الثانية للرماية، والتي تقام على ميادين نادي الصيد والفروسية بمشاركة 60 رام يتنافسون على مدار يومين في رماية السبورتنغ.



وقال أمين السر العام في نادي بيان الكويتي للرماية فهد الصهيبي، أن البطولة التي تقام للعام الثاني على التوالي تشهد مشاركة كبيرة بين الرماة من أجل الظفر باللقب والصعود لمنصات التتويج. وأضاف: «يعمل مجلس إدارة نادي بيان للرماية، على تنظيم مثل هذه البطولات لخلق جو تنافسي بين رماة الكويت الأمر الذي سينعكس ايجابا على مشاركاتهم في الاستحقاقات والبطولات الخارجية سواء القارية أو الدولية، الى جانب اكتشاف المواهب التي ستدعم اللعبة في المستقبل».



وبين ان نادي بيان سيستمر بتنظيم البطولات القوية، في ظل وجود نخبة كبيرة من الرماة، سيضيفون المتعة على مثل هذه الأحداث.