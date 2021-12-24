وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا مشتركا إلى وزيري الصحة الشيخ د.باسل الصباح، والتجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، ونص السؤال على ما يلي:



تشهد الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع بالصيدليات والمستشفيات في الكويت ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر بالمقارنة بباقي الدول رغم عدم وجود ضرائب عليها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تراقب وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة أسعار الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات والمستشفيات؟



2- ما سبب تفاوت أسعار الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع بالصيدليات والمستشفيات والمحلات المتخصصة والمرخصة عن باقي الدول رغم عدم وجود ضرائب عليها في الكويت؟



3- هل هناك ضوابط لتسعير الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات والمستشفيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل هي مطبقة؟



4- هل هناك تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة لمراقبة أسعار الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات والمستشفيات؟