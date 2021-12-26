شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في معرض التصميم الهندسي الأربعين، والذي نظمته كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، بدعم رسمي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، معززا بذلك شراكة إستراتيجية ممتدة بين الجانبين.



وتؤكد مشاركة «بيتك» في المعرض، حرص البنك على تنمية وتطوير قدرات الشباب الكويتي وملكات الإبداع لدى الخريجين والدارسين ودعم العملية التعليمية ومؤسساتها المختلفة ورعاية الأنشطة والفعاليات العلمية، بما يسهم في تنمية المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.



وشارك «بيتك» بجناح خاص في المعرض، وتم تكريم «بيتك» بحضور وزير التعليم العالي ووزير النفط د.محمد الفارس، ووزيرة الأشغال والاتصالات د.رنا الفارس، حيث تسلم درع التكريم المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس.



ويؤكد «بيتك» أن مشاركته ودعمه السنوي للمعرض يعبر عن التزامه نحو المجتمع بكل شرائحه وتطلعاته ضمن إستراتيجية شاملة متكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه المساهمة في تنمية قطاعات المجتمع وأعمدته الرئيسية ومنها التعليم والصحة والشباب والرياضة وغيرها، حيث تأتي المنظومة التعليمية على رأس الأولويات، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية التي تعنى بالتعليم وتطويره، ومنها المؤسسات الأكاديمية والاتحادات الطلابية، والمشاريع والمبادرات الشبابية لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الواسع والمتطور.



وكان «بيتك» قد شارك مؤخرا في اللقاء التنويري لطلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، حيث يرعى البنك 50 مشروع تخرج من مختلف التخصصات، ويبلغ عدد المشاريع التي يرعاها «بيتك» سنويا أكثر من 100 مشروع تشمل نحو 400 طالب وطالبة، وذلك ضمن شراكة ممتدة بين الجانبين على مدى اكثر من 10 أعوام.



وكان «بيتك» خلال هذه السنوات الداعم والراعي لمئات المشاريع وآلاف الطلاب، مؤكدا توجهه الاستراتيجي لاهتمامه بشريحة الشباب والطلبة والدارسين، وحرصه على تشجيع كل المبادرات والإبداعات العلمية للشباب الكويتي عموما، وطلبة الهندسة والبترول خصوصا، باعتبارها إحدى أهم الكليات التي تخرج طلبة مؤهلين للعمل في أهم قطاعات الاقتصاد في البلاد، وثقته في قدرات الشباب الكويتي، الذين تسهم مشاريعهم في معظمها بإيجاد حلول وأفكار مبتكرة تواجه المشاكل والتحديات التي تعترض بيئة العمل والمجالات الأخرى المتعلقة بقضايا المجتمع والبيئة وغيرها من الأنشطة المختلفة التي من شأنها أن تسهم في البناء والتطوير والتنمية بمفهومها الشامل.