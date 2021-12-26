أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات في سورية قرارا بحظر استخدام «تطبيق YallaGo» لنقل الركاب.



ونشرت صفحة التطبيق على «فيسبوك» اعتذارا وتوضيحا قالت فيه «بناء على قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، فقد تم حظر خدماتنا». وقدمت الصفحة الاعتذار لسائق السيارات «لما تعرضوا له من خسائر»، وكذلك للركاب، مؤكدة بذل الجهود مع الجهات المعنية للعودة الى العمل.



ونقلت مواقع محلية عن عدد من السوريين انهم حاولوا الاستفادة من الخدمة أو طلب تكسي لكن من دون رد.



من جهتها، نقلت صحيفة «الوطن» المحلية الموالية عن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد أنه: لا تراخيص لدى الشركات العاملة وفق التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب حتى الآن.



وأكد أنه تم توجيه الدعوة لأصحاب التطبيقات التي تم إيقافها وغيرهم ممن لم يحصلوا على الترخيص إلى مراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات، ومديرية النقل الطرقي في وزارة النقل لترتيب أوضاعها وتنظيم إجراءات عملها وفق ما نص عليه القانون 16 وتعليماته التنفيذية، وسيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستئناف عملها بالشكل الصحيح.



ورغم مرور أكثر من 8 أشهر على صدور القانون (16- تاريخ 21-4-2021) ونشر تعليماته التنفيذية، ورغم الإنذارات المتتالية التي وجهتها الهيئة الناظمة للاتصالات - وزارة الاتصالات والتقانة بضرورة مراجعتها لتسوية أوضاع الشركات صاحبة التطبيقات العاملة على الشبكة دون ترخيص، والحصول على الترخيص بشكله القانوني السليم إلا أن العديد من هذه الشركات لم تبادر للحصول على الترخيص أو استكمال الإجراءات الأمر الذي أدى لإيقافها عن العمل على الشبكة.



ونشرت الصحيفة بيانا عن الهيئة الناظمة للاتصالات قالت فيه إن القانون 16 لعام 2021 وفر الحصول على ترخيص تطبيق إلكتروني لنقل الركاب وذلك للمركبات الصغيرة والمتوسطة ذات السعة (أقل من عشرة ركاب).