استنكر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في رسالته بمناسبة عيد الميلاد الاستقطاب المتزايد في العلاقات الشخصية والدولية، وقال إن الحوار وحده هو القادر على حل صراعات تتراوح بين الخلافات الأسرية والتهديدات بالحرب، وذلك في وقت يحتفل العالم بعيد الميلاد للعام الثاني على التوالي على وقع كوفيد-19 الذي دفع الناس إلى العزلة. ودعا البابا في رسالته إلى روما والعالم، الأفراد وقادة العالم إلى الحوار مع بعضهم بعضا بدلا من التعنت، مشيرا إلى أن التباعد زاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال في عظته التقليدية التي ألقاها من شرفة كاتدرائية القديس بطرس امس «باتت قدرتنا على إقامة علاقات اجتماعية موضع شك، فيما يزداد الميل إلى الانغلاق على الذات».