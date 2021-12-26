روجت الفنانة أيتن عامر لمسلسل (عنبر 6)، المعروض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية، بارتداء فستان الزفاف.



وقامت أيتن عامر بنشر أربع صور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) ، وهي ترتدي فستان زفاف وفي يديها بوكيه ورد وبجوارها تاكسي أجرة وكأنها تستعد لحفل زفافها .



وكتبت أيتن عبر حسابها "من مسلسل عنبر 6 .. من يتابعه".



وكانت ورشة مصنع الحكايات انتهت من سيناريو مسلسل عنبر 6، ليدخل في مرحلة التصوير بعد 6 أشهر من التحضير، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.



ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون هزت الرأي العام ، ويناقش قضايا النساء داخل السجون خلال أحداث العمل، وهي قضايا مأخوذة عن قصص حقيقية حدثت بالفعل.



ويشارك في بطولة المسلسل صبا مبارك، وسلاف فواخرجي، وفاطمة الصفي، وجمانة كريم، ونايف الظفيري، ورنين مطر، ورانيا عيسى، وتاتيانا مرعب، ونتاشا شوفاني، وسلوى محمد علي، وإيلي متري، وفادي إبراهيم، وبيار داغر، ورندة كعدي، وروزي الخولي، وغيرتا عون ، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف هانى سرحان ، وإخراج علي العلي.



يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر حكاية (وأنا قبلت) من مسلسل (زي القمر) التي ناقشت قضية مهمة يعاني منها المجتمع، وهى نظرة المجتمع للمرأة المتزوجة من رجل أصغر منها.