عدد من تلقوا الجرعة التعزيزية يتجاوز 346.6 ألف مواطن ومقيم



عبدالكريم العبدالله



في الوقت الذي يشهد مركز الكويت للتطعيم إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على تلقي الجرعة التعزيزية، تتجه وزارة الصحة إلى زيادة عدد مراكز التطعيم بهدف استيعاب اكبر عدد ممكن من تلقي جرعات التطعيم الأولى والثانية والثالثة.



وكشفت آخر إحصائية لوزارة الصحة فيما يخص الجرعة التعزيزية، عن أن عدد الذين تلقوها وصل يوم أمس إلى 346669 شخصا.



مصادر مطلعة أكدت في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن كميات الطعوم متوافرة بشكل كبير، لافتة إلى أن هناك دفعات جديدة ستصل إلى البلاد من لقاح فايزر قريبا.



من جهة أخرى بدأت وحدات التطعيم الميداني ضمن المرحلة الثامنة بتطعيم العاملـــين في المجمعات التجاريــــة بـ «الجرعة التعزيزية»، وذلك بعدما انتهت من تطعيم العاملين في قطاع المساجد والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.