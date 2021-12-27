عبدالكريم العبدالله



تحت رعاية مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي، افتتح مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري مركز عيادات تطعيم كوفيد-19 للعاملين في المستشفى ومنطقة الفروانية الصحية لتلقي الجرعة الثالثة.

وذكر مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري أن هذا يأتي من منطلق حرص مستشفى الفروانية على الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية وجميع العالمين في منطقة الفروانية الصحية.



وبين أن ساعات العمل لعيادات التطعيم من 2 ظهرا ـ 8 مساء، وذلك من الأحد - الخميس. وأفاد بأن القاعة مجهزة بكل الطواقم الطبية والهيئة التمريضية والصحة الوقائية للقيام باللازم، وتقديم المشورة والإرشادات لكل العاملين في منطقة الفروانية الصحية.



وأكد د.المطيري ضرورة تلقي الجرعة الثالثة للطواقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، وذلك لحمايتهم من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وتعزيز مناعتهم ضد المتحور «اوميكرون»، مشيرا إلى أن هذه الكوادر هي الأكثر عرضة للإصابة كونهم من العاملون في الصفوف الأمامية.



ونصح المواطنين والمقيمين بتلقي الجرعة الثالثة لمن استوفى الشروط لتعزيز المناعة المجتمعية ضد المتحورات الجديدة.