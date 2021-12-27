استكملت لجنة شؤون الشباب والرياضة في اجتماعها أمس مناقشة ما يتعلق بقانون الاحتراف والاستثمار الرياضي بحضور مسؤولين في هيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.



وقال مقرر اللجنة النائب مبارك العجمي في تصريح صحافي إن اللجنة انتهت خلال الاجتماع وممثلي تلك الجهات من مناقشة المسودة النهائية للقانون، والتي شهدت توافقا حولها، مع وجود بعض الملاحظات تتنظر اللجنة من الجهات المعنية ردا نهائيا بشأنها.



وأوضح أن اللجنة ستوجه الدعوة لاجتماع يعقد بعد أسبوعين إلى وزارة التجارة وهيئة أسواق المال لمناقشة الجزئية الخاصة بمدى تطابق القانون مع قانون الشركات والتأكد من عدم وجود أي تعارضات دستورية بشأنه.