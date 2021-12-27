مبارك الخالدي



انفرد فريق الجهراء بصدارة دوري فرق stc للدرجة الاولى مع ختام منافسات الجولة السابعة للمسابقة بعد تغلبه على فريق الصليبخات 2-0، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الجهراء الى 13 نقطة وبقي الصليبخات عند رصيده السابق بنقطة واحدة. سجل هدفي الفائز حامد ماريوس وفهد عايد. وفي لقاء آخر حقق خيطان فوزا ثمينا على فريق برقان 2-1 ليرتقي الى النقطة 9 والمركز الثالث، فيما تراجع الخاسر الى المركز الرابع بـ 7 نقاط. من جانبه، أشاد مساعد مدرب الجهراء غريب العنزي بفوز الفريق، وقال في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه الانتصارات المتتالية وآخرها أمام الصليبخات والتي وضعتنا في الصدارة لا شك جاءت بفضل التعاون الكبير بين مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والادارية ولاعبينا الأبطال الذين كنا ولا نزال نراهن على الروح العالية التي يتمتعون بها وبثقتهم في انفسهم. وأضاف: اننا لا يمكن ان ننكر الدور الكبير للمدرب القدير ماهر الشمري وبصمته على الفريق، وكل ما حصل معالجة بعض الأمور الذهنية والمعنوية، الأمر الذي أدى الى تحسن النتائج، وهو بشكل عام أمر طبيعي يحدث مع الكثير من الفرق.