بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة إكاتريني ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لها وللشعب اليوناني بوفاة الرئيس السابق لجمهورية اليونان الصديقة كارلوس بابولياس، راجيا سموه، حفظه الله، للفقيد الرحمة ولذويه جميل الصبر.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى رئيسة جمهورية اليونان الصديقة إكاتريني ساكيلاروبولو، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لها وللشعب اليوناني بوفاة الرئيس السابق كارلوس بابولياس.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.