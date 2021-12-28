محمد راتب



أعلنت الشيخة بدرية عبدالله الحصينان في تصريح لـ «الأنباء» عن افتتاح مزرعة ترويحية ترفيهية في منطقة الوفرة 7 يناير المقبل، مشيرة إلى أن المزرعة مجهزة بكل ما يدخل البهجة والسرور إلى قلوب مرتاديها، حيث تشتمل على بحيرة مميزة تحيط بها جلسات متباعدة وتحفها أجواء من الهدوء والسكينة.

وبينت أن الافتتاح سيتم برعايتها وحضور عدد من الشيوخ والسفراء المعتمدين لدى الكويت، وسيشهد الافتتاح جولة في أرجاء المزرعة.



وبسؤالها عن أبرز ما تتضمنه المزرعة، قالت الشيخة بدرية إن المزرعة تحتوي على متنزهات وبحيرة خلابة وتشمل أماكن لرمي السهام ومجموعة من الخيول، إضافة إلى مطاعم للوجبات الخفيفة وبوفيه مفتوح يصاحبه برنامج ترفيهي مميز لقضاء أجمل الأوقات.



وذكرت أن فكرة استثمار المزرعة انطلقت من توفير مكان مميز لأبناء الكويت والمقيمين لقضاء أجمل الأوقات خلال فصل الشتاء داخل الكويت، مبينة أن الدخول متاح للجميع مجانا وبإمكان الراغبين في قضاء الأوقات الحصول على ما يريدون من البوثات والمطاعم بالأسعار المحددة مع توافر المنتجات الزراعية الطازجة.