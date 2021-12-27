عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بالإعدام شنقا لوافد مصري أقدم على قتل كفيله المواطن البالغ 51 عاما عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وترجع الواقعة إلى 31 ديسمبر العام الماضي، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا بالعثور على جثة المجني عليه غارقة في بركة دماء بفناء «حوش» بناية في منطقة خيطان، وبمعاينة الجثة وجدت عليها آثار طعنات نافذة.

واستجوب رجال المباحث حارس البناية الذي أفاد بأن المجني عليه كان برفقة مقيم لا يعرفه، وبالاستعانة بهاتف القتيل وجدت اتصالات مع شخص تبين انه على كفالته، فتم تحديد هويته وموقع وجوده وجرى إلقاء القبض عليه.

واعترف الجاني بجريمته، مبينا انه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة خلافات مالية بشأن تجديد إقامته، وأنه اتجه بعد ارتكاب الجريمة إلى مسكنه في منطقة جليب الشيوخ وأخفى السكين هناك ثم استبدل ملابسه واتجه إلى مسكن قريب له في منطقة الفحيحيل.