عبدالعزيز الفضلي



فيما تبدأ اليوم الأربعاء اختبارات طلبة المرحلة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر وتستمر حتى 11 من يناير المقبل، وبينما تنطلق امتحانات طلبة الثانوية العامة يوم 12 من الشهر القادم، قالت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان الوزارة استعدت جيدا للاختبارات من خلال اللجان الخاصة وتجهيز 12 هاف لوري لنقل الاختبارات من المطبعة السرية الى المناطق التعليمية الست.



وأوضحت المصادر أنه تم تخصيص سيارتين لكل منطقة من المناطق التعليمية الاحمدي والفروانية والجهراء وسيارة واحدة لكل من المناطق التعليمية العاصمة ومبارك الكبير وحولي.