بيروت - ناجي شربل



تقدم النجمة إلى مركز الوصيف بفوزه على الأنصار بطل ثنائية الموسم الماضي بهدف نظيف في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن المرحلة السابعة من الدوري العام اللبناني الـ 62. ورفع النجمة رصيده إلى 15 نقطة، مستفيدا من خسارة شباب الساحل الوصيف السابق، وملحقا خسارة ثالثة بالأنصار هذا الموسم، ستبعده دون شك عن الدفاع عن لقبه، وتبقيه في المركز الرابع. وافتتح الظهير الأيمن اندرو صوايا التسجيل للنجمة في الدقيقة 28 بكرة سددها من داخل المنطقة وارتدت من بطن العارضة الى داخل مرمى الحارس نزيه اسعد. وعلى ملعب صور البلدي، تعادل العهد المتصدر ومضيفه التضامن صور سلبا، ليرفع العهد رصيده الى 17 نقطة، والتضامن الى 7 نقاط. وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، حقق سبورتنغ بيروت صاحب القاع فوزا أول على شباب الساحل الوصيف بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده الى 4 نقاط، في حين مني شباب الساحل بخسارته الأولى، والثانية بعد خروجه من دور الـ 16 لكأس لبنان أمام الحكمة بيروت بضربات الترجيح، ليستقر رصيده عند 14 نقطة، وليتراجع إلى المركز الثالث.