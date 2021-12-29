أعلنت جمعية الصحافيين الكويتية أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية 2021 وحلول موعد تسديد الاشتراك للسنة المالية الجديدة 2022 يود مجلس إدارة الجمعية أن يذكر الزملاء أعضاء الجمعية بسرعة سداد التزاماتهم المالية وتسلم بطاقات العضوية الجديدة لعام 2022 ومراجعة سكرتارية الجمعية بهذا الخصوص في أوقات الدوام الرسمية من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا، علما أن تسديد رسوم الاشتراك يتم نقدا أو من خلال خدمة الـ«كي نت».

ووفقا للمادة الثالثة من اللائحة المالية للجمعية يبدأ تسديد الاشتراك من 1/1/2022 وآخر موعد لتسديد الاشتراك هو 31/3/2022.