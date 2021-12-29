القاهرة هناء السيد



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري، حرص الكويت التام على الالتزام بالتعاون الدائم والمستمر مع جامعة الدول العربية وأجهزتها وتحديدا اللجنة العربية لحقوق الانسان في تقديم تقاريرها الدورية ومناقشتها بشفافية.



جاء ذلك في تصريح خاص لـ«الأنباء» عقب مؤتمر صحافي مشترك عقده المطيري ورئيس الدورة الـ18 للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» المستشار جابر المري في ختام اجتماعات اللجنة التي بدأت بمقر الجامعة العربية، رئيس وفد دوله الكويت لمناقشة التقرير الوطني الدوري الأول للكويت المقدم، للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» وذلك بحضور أعضاء اللجنة، وأكد المطيري الذي ترأس وفد الكويت لمناقشة التقرير الوطني الدوري الأول للكويت، والمقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» أن الكويت قامت باستعراض تقريرها الدوري الأول مع أعضاء اللجنة، وأجرت حوارا بناء ومثمرا، واللجنة قدمت مشورة وبعض التوصيات المتعلقة ببعض القضايا بشأن حالة حقوق الإنسان.



وقال إن الكويت منذ استقلالها عام 1962 أولت أهمية كبرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تضمين الدستور، للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، كما حرصت الكويت على أن يكون الدستور هو المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان، حيث يتضمن العديد من المواد التي تؤكد على حماية الأسرة والعدل والمساواة والحرية وكفالة التعليم ورعايته من قبل الدولة مجانا والحق في الرعاية الصحية.



وردا على سؤال حول التدخلات الغربية في شؤون الدول العربية بدعوى حماية حقوق الإنسان، قال المطيري إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء بشكل شمولي، ونفخر أن يكون لدينا هذا الصك وهذا الميثاق، ولن ننتزع من واقعنا.



وأضاف: لدينا قيمنا ومبادئنا المستمدة من شريعتنا الإسلامية التي جاءت بقيم حقوقية قبل المواثيق الدولية، مشددا على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يحظى بدعم من الدول العربية، والجامعة العربية، ونحن نقدر هذا الميثاق.



وأضاف أن الدول العربية والإسلامية تتعرض لهجمات في مجال حقوق الإنسان، وللأسف تأخذ هذا الموضوع كجانب سياسي وليس فنيا حقوقيا وهذا الأمر بعيد تماما عن هذه القيم.



وأضاف: «الدول العربية تفخر بالإنجازات التي حققتها، حيث لديها آليات تضاهي ما هو موجود في الدول الغربية في المجال الحقوقي، ولكن هناك انتقائية غربية في قضايا معينة في الدول العربية والإسلامية وهو أمر مرفوض.



وقد أشادت لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» في ختام أعمال دورتها الـ 18 بحرص الكويت على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وخاصة الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان سواء في التشريعات أو السياسات المنفذة على الأرض.



وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية للمستشار جابر المري رئيس الدورة الـ 18 للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» إن هناك تقديرا ورضا من قبل اللجنة تجاه ما قامت به الكويت من جهود لتنفيذ ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والرد على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة في هذا الشأن، مشيدا بتقرير الكويت.



وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان المستشار مجدي حردان إن وفدا من اللجنة قام مؤخرا بزيارة الكويت، حيث زار المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان، مثل مؤسسات التعليم والرعاية الصحية والأسرية، والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون واطلع على آليات عملهم، من خلال الخطط والسياسات والتشريعات والموازنات المخصصة. وأوضح أن التوصيات والملاحظات النهائية للجنة حول تقرير الكويت، خلال 45 يوما.



وضم الوفد الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الصلاحية وتنفيذ الأحكام بوزاره الداخلية اللواء طلال معرفي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر وزاره الإعلام عادل العازمي، وعضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرى مني عبدالله الصفر، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة محمد السبيعي، ومن وزاره التربية بدر المطيري، ومن الهيئة العامه لشؤون الإعاقة الخنساء الحسيني، وأمينة سر لجنة الشؤون الخارجية بالجهاز المركزي لمعالجه أوضاع المقيمين بصوره غير قانونية سولاف المشعل، ومن وزارة العدل هنادي عبدالرحمن ومن الهيئة العامة للقوى العاملة مبارك العازمي ومن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونيه العميد محمد الوهيب.