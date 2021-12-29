كرّمت قوة الإطفاء العام بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) عددا من الإعلاميين، وقام مدير إدارة العلاقات العامة العقيد محمد الغريب بتسليم عدد من الصحافيين ومنهم الزميل أمير زكي ممثلا عن «الأنباء» شهادات التكريم والهدايا التذكارية.



وأكد الغريب في تصريح صحافي أن تكريم قوة الإطفاء للصحافيين يأتي انطلاقا من الدور الكبير الذي يقومون به في تغطية مهام قوة الإطفاء العام وتنوير المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والمساهمة في نشر حملات التوعية، مثمنا في الوقت ذاته تعاون بيت التمويل الكويتي.