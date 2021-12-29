مبارك التنيب



شرع رجال مباحث حولي في البحث عن شخص مجهول قام بالنصب على مواطن بأن أوهمه بوجود بيت ذي موقع متميز في إحدى مناطق محافظة الأحمدي من خلال شبكة الإنترنت، وأن المنزل قابل للتأجير وأرسل له عدة صور للبيت وموقعه، مشيرا الى انه أعجب بالمنزل وأبلغه بنية التأجير وأرسل له مبلغ 750 دينارا قيمة الايجار الشهري عبر الرابط، مشيرا الى انه حاول التواصل مع المدعى عليه لمعرفة توقيت استلام البيت لكنه تهرب، ما دعاه الى التوجه للمنزل وإذ به يجد المنزل به مستأجرا لمواطن آخر.

وأضاف المواطن: طرقت الباب وخرج المستأجر وأبلغته بأنني اتفقت على تأجير المنزل، فقال لي انني تعرضت للنصب وانه لا نية لديه بالخروج.



وتابع: تواصلت مجددا مع السمسار وأبلغته بما حدث فقال لي إنه سوف يحسم الأمر لكن ماطل في سداد المبلغ واعادته لي ومن ثم أغلق هاتفه بشكل دائم. وقدم المواطن رقم هاتف المدعى عليه وكشف حساب يظهر تحويله قيمة الإيجار.



من جهة اخرى، اتهمت مواطنة في مخفر شرطة عبدالله السالم وافدة آسيوية مشهورة في بيع وترويج أدوات التجميل بالنصب عليها وبيع منتجات ومستحضرات تجميل باعتبارها ماركات عالمية واكتشاف زيف ذلك، وبحسب افادة المواطنة فإنها اشترت من الوافدة مستحضرات تجميل بقيمة 2500 دينار، واكتشفت تعرضها للخداع وسجلت قضية، وجار استدعاء المدعى عليها.