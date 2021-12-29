قامت فرقة التفتيش التابعة للإدارة العامة للمرور امس الأول بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة بحملة على الكراجات وورش إصلاح المركبات بمنطقة جليب الشيوخ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 274 مخالفة منها 80 مخالفة مرورية متنوعة وضبط عدد 2 مركبة 1 مطلوبة حجز قضائي وعدد 1 مركبة بلاغ سرقة.



كما قامت بلدية الكويت بوضع 12 ملصق إنذار المركبات المهملة والسكراب التي تعيق الطريق العام وتسجيل 180 محضر مخالفة للورش والكراجات ورفع 14 مركبة مهملة وسكراب، وقامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير 14 محضر مخالفات للكراجات والورش والحرفيين، وقامت وزارة الكهرباء والماء بفصل التيار الكهربائي عن عدد 33 كراجا وورشة مخالفة ووضع 12 ملصق إنذار واستدعاء، كما قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بضبط 3 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن جهود قطاع المرور والعمليات متواصلة، وانه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.