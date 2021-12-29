عبدالكريم أحمد



أيدت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف حكما أوليا رفض مطالبة مواطن بإسقاط حضانة طليقته لابنهما وكف يدها عن استلام النفقات المقررة بحكم سابق وضم الحضانة إليه بذريعة وجوده خارج البلاد.



وأكدت المحكمة تعسف المدعي باستخدام حقه بالرؤية، وأنه قد ثبت أن الابن يقيم في دولة خليجية قبل إصدار حكم الرؤية بما مؤداه استحالة تنفيذ الحكم في البلاد، كما أنه لم يرفع دعوى إسقاط حضانتها قبل حكم الرؤية.



وقدمت المحامية شوق المطوع بصفتها وكيلة المدعى عليها، مستندات تثبت كثرة تنقل طرفي الدعوى بين الكويت والدولة الخليجية وعدم استقرار موكلتها سابقا في الكويت، وأن المدعي ارتضى إقامتها خارجا.