ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة (طوباس) شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة (طوباس) معتز بشارات في تصريح صحافي أمس ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة صباحا ودهمت 18 منزلا واعتدت على 12 من سكانها بالضرب، ما أسفر عن وقوع مواجهات أصيب خلالها ستة شبان فلسطينيين.



وأضاف معتز بشارات نقلا عن الأطباء في مستشفى (طوباس) أن حالات المصابين مستقرة ومعظمها في الجزء العلوي من الجسم، مشيرا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة بعد اعتقالها فلسطينيين اثنين.



وفي السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا خلال حملة دهم في عدة مدن بالضفة الغربية تخللها اقتحام منازل.



وقال نادي الأسير في بيان امس إن حملة الاعتقالات تركزت في مدن: رام الله ونابلس وقلقيلية والخليل وطوباس، مشيرا إلى أن غالبية المعتقلين أسرى محررون أطلق سراحهم أخيرا.



يأتي ذلك فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن شبانا فلسطينيين ألقوا عشرات الحجارة على سيارات إسرائيلية على طريق «غوش عتصيون» قرب معبر «حلحول» في شمال الخليل، مشيرة إلى أن الهجمات لم توقع إصابات أو أضرارا.



من جهة أخرى، هدمت آليات إسرائيلية منزلا في جنوب الخليل وسط اشتباكات بالأيدي بين الجنود الإسرائيليين وأصحاب المنزل بحسب ما أفاد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية.



وقال الجبور إن قوة إسرائيلية اقتحمت منطقة «جبل السنداس» وهدمت منزلا مكونا من طابقين بمساحة 150 مترا مربعا بحجة وجوده بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم (60) الذي عادة ما يسلكه المستوطنون الإسرائيليون.