قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء إن هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا اعتبارا من فجر الغد وتستمر حتى الخميس تصحبها رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات لتتراوح سرعتها ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة وتزداد مع تكون الغيوم الرعدية.



وذكر مراقب محطات الأرصاد الجوية في (الإدارة) ضرار العلي لـ«كونا» أن فرص تكون الضباب تبدأ هذه الليلة وتستمر حتى السبت المقبل على أن تقل فرص هطول الأمطار الجمعة وتتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة لتتراوح سرعتها ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة والطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار وبارد خلال الليل.



وأضاف العلي أن فرص هطول الأمطار المتفرقة الرعدية أحيانا تعود اعتبارا من مساء السبت وتستمر حتى الأحد.



وأوضح أنه بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة فتتراوح (العظمى) ما بين 14 و19 درجة و(الصغرى) ما بين 3 و10 درجات خاصة على المناطق البرية.