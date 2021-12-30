القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالبت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، وزارة التربية والتعليم بأن تنشر فيديو توضيحيا شارحا لخطوات تسجيل التقدم لاختبارات «أبناؤنا في الخارج» إلكترونيا، نظرا لورود العديد من الشكاوى بشأن صعوبة استخدام الموقع الاكتروني وظهور بعض المشكلات التقنية والفنية على الموقع الالكتروني.

وأوضحت حلاوة أن وزارة التربية والتعليم إذ تبذل جهودا بشأن الارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي لأبنائنا، الا أن هناك بعض المشكلات تواجه أولياء الامور في الخارج تتمثل في صعوبة التسجيل نتاج عدم فعالية الموقع الالكتروني، أو عدم المعرفة بآليات الدفع الالكتروني او استخدام الايميلات للتسجيل او وصول رسائل تأكيد للدفع الالكتروني او العلم بوجوب استخدام الكمبيوتر او اللابتوب وليس الموبايل وما شابه من هذه المشكلات الفنية.

وأكملت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أن هذه الخدمة تقدم تيسيرا على أولياء الأمور المقيمين خارج البلاد لتسجيل التقدم لاختبارات «أبناؤنا في الخارج» إلكترونيا مما يستلزم معه ان يكون هناك شرحا تفصيليا لطريقة الاستخدام، والرد على الاسئلة الشائعة.