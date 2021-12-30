استعرض د.محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري نماذج التنبؤ بحالة الطقس حتى 2 يناير المقبل، موضحا أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري. وبالنسبة لغد الجمعة، فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية، وتكون هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على باقي محافظات الوجه البحري والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.



وتابع الوزير: تشير النتائج الأولية إلى استمرار سقوط الأمطار يومي 1 و2 يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل البحر الأحمر، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة في المناطق ذات الطبيعة الجبلية، على أن يتم الإعلان عن تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة.



من جانبه، شدد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.