اختتم بنك بوبيان المرحلة الأولى من برنامج «أكاديمية بوبيان الرقمية» (Boubyan Digital Academy)، والتي أطلقها منذ 3 اشهر بالتعاون مع شركة «Pega» العالمية، وذلك لإتاحة فرصة التدريب والتوظيف لحديثي التخرج من تخصصات علوم الكمبيوتر من الكوادر الوطنية الشابة تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وفي هذا السياق، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: «سعداء بانتهاء المرحلة الأولى من Boubyan Digital Academy وما حققه البرنامج من أهداف تتماشى تماما مع استراتيجيته القائمة على تطوير وتنمية الكوادر الوطنية الشابة».

وأضاف أن بنك بوبيان يعد إحدى أكثر المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مهارات الشباب من خلال إتاحة فرص عديدة لهم للمشاركة في البرامج الاحترافية العالمية التي من شأنها صقل مهاراتهم، لاسيما في مجال التكنولوجيا والإبداع والابتكار.

وأوضح الحماد أن المتدربين من حديثي التخرج خضعوا لبرنامج تدريبي شامل تضمن مجموعة من النماذج التدريبية التقنية والبرامج والاختبارات والعروض التقديمية والمشروعات المعدة خصيصا لهم من قبل مؤسسات عالمية مثل ISACA وIIBA وPMI وMicrosoft وPega ومؤسسات عالمية أخرى، وذلك لتعزيز مهاراتهم التي تساعدهم على الالتحاق ببيئة عمل قائمة على خلق الأفكار وتحفيز الإبداع.



من جانبه، أشار مدير تنفيذي في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي أن 15 خريجا كويتيا من الحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وهندسة الحاسبات أكملوا عدد من الدورات التدريبية اشتملت اختبارات دولية متعددة اجتازوها بنجاح باهر أسهمت في تأهيلهم لاستخدام برامج Pega وبدأ رحلتهم في تعلم المهارات العلمية والفنية المطلوبة للوظيفة التي سيشغلونها خلال ثلاثة اشهر هي فترة المرحلة الأولى من البرنامج لتأهيلهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مبينا أنه تم إعداد هذا البرنامج خصيصا لتطوير المهارات التقنية لديهم في التخصصات المطلوبة وإعدادهم لتولي أدوارهم المستقبلية لتسريع عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات جديدة ومتطورة لعملاء بنك بوبيان.

وهنأ الرومي جميع خريجي المرحلة الأولى من برنامجBoubyan Digital Academy على اجتياز البرنامج بنجاح وانضمامهم إلى مجموعة الخدمات الرقمية في بنك بوبيان علي أن يتسلموا عملهم في البنك اعتبارا من أول يناير للمساهمة في الابتكار الرقمي وتحفيز الإبداع، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية من أكاديمية بوبيان الرقمية خلال العام القادم والمرحلة الثالثة في العام الذي يليه.