مد جسور التواصل مع أعضاء مجلس الأمة إعلاء لمصالح الوطن



أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن خالص شكره وجزيل تقديره ووافر امتنانه لمقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظهم الله ورعاهم، على تجديد ثقتهم الغالية به، وهي وسام فخر، وأمانة تكليف بمسؤولية جسيمة، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على حملها، ويوفقه للعمل بواجباتها العظيمة.



وتقدم الشيخ حمد جابر العلي بالشكر المقرون بالعرفان للوزراء السابقين الذين أبلوا البلاء الحسن، وبذلوا قصارى جهدهم، فكانوا حقا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومثالا يحتذى في جليل عملهم، وحسن تعاونهم، وجلي إخلاصهم، وغزير عطائهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي، في مختلف المواقع والمناصب والمسؤوليات.



وهنأ الشيخ حمد جابر العلي الوزراء الجدد على نيلهم الثقة الغالية للقيادة السياسية، متطلعا إلى العمل بروح الفريق الواحد في تناغمه وانسجامه، تحقيقا لعناوين المرحلة ورهاناتها تحت قيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مشددا على فضائل استثمار كل القدرات وتسخير مختلف الإمكانيات لخدمة بلدنا الحبيب، وتحقيق تطلعات وآمال شعبه الوفي بالمزيد من المكتسبات والإنجازات، ومد جسور التواصل والتعاون مع الأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة، إعلاء لمصالح الوطن العليا، وترسيخا لمبادئ العدل والمساواة بين الجميع، وبذلا لكل ما من شأنه الحفاظ على المكتسبات الدستورية، وصون حرمة المال العام من أي تجاوزات أو هدر.



كما جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع، الوعد والعهد لصاحب السمو الأمير، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، بالمحافظة على سلامة الوطن واستقراره، وبذل الغالي والنفيس في سبيله، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يعين الجميع لما فيه خير الكويت ورفعتها وازدهارها.