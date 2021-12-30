الخالد: نتعهد ببذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ وترجمة التوجيهات السامية لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين

رئيس الوزراء أشار الى أن ما وجّه به صاحب السمو وسمو ولي العهد فيما يخص مسيرة الإصلاح وتعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية سيكون من الأولويات

الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما قدم لسموه الوزراء كلا من:



- الشيخ حمد جابر العلي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.



- الشيخ أحمد منصور الأحمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.



- د.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



- عيسى أحمد الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



- د.أحمد ناصر المحمد وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



- د.رنا عبدالله الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



- د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



- جمال هاضل الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.



- د.حمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة.



- د.خالد مهوس السعيد وزيرا للصحة.



- عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



- فهد مطلق الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة.



- مبارك زيد العرو وزيرا للشؤون والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.



- محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.



وقد وجه سمو ولي العهد، كلمة سامية هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



سمو الأخ الشيخ صباح الخالد - رئيس مجلس الوزراء..



الأخت والإخوة الوزراء:



يسرني أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد (حفظه الله ورعاه) وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها، متمنين لكم كل التوفيق والسداد ومقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء السابقون من جهود مخلصة لدى أداء مسؤولياتهم..



إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد.



وإننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به، سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد (حفظه الله ورعاه). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة هذا نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم..



سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد - ولي العهد، حفظكم الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الوزراء يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد - أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.. وإلى سموكم الكريم على الثقة الغالية التي حملتمونا إياها نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على تحمل المسؤولية وأعبائها وترجمة كل التوجيهات السامية.



لقد تشرفت يوم أمس (أمس الأول)، بلقاء صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، واستمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب بتسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين.. واليوم (أمس) استمعنا بكل اهتمام سيدي سمو ولي العهد أنا وأختي وإخواني أعضاء مجلس الوزراء للكلمات السامية التي تفضلتم بها، وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة إن شاء الله.. نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموك سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع.



نعاهد الله ثم نعاهدكم سيدي سمو ولي العهد أن نبذل أقصى جهد ممكن وأكبر طاقة لتنفيذ وترجمة كل هذه التوجيهات من سيدي صاحب السمو الأمير وسموكم الكريم نسأل الله العلي القدير أن يعيننا في تنفيذ وترجمة هذه التوجيهات وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وفي ظل قيادة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وسموكم الكريم.



والسلام عليكم ورحمة الله.



هذا، وقد حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

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