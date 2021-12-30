سعود عبدالعزيز



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن 3 تهم وهي الشروع في الانتحار وإزعاج السلطات وإساءة استخدام هاتف، في انتظار شاب من غير محددي الجنسية لوح بالانتحار حرقا في ساحة ترابية في منطقة تيماء صباح أمس. يشار إلى أن الشاب نشر عبر حسابه على سناب شات أنه بصدد التظاهر في ساحة تيماء اعتراضا على ما يتعرض له «البدون»، حسبما قال.



وكانت عمليات وزارة الداخلية ابلغت صباح امس عن قيام شاب بسكب بنزين على دشداشته ولوح بحرق نفسه، وعليه انتقل رجال الأمن والمرور والطوارئ الطبية ومن ثم قام بالتراجع عقب مفاوضات أجريت مع الشاب وضباط من قطاع المرور ليتم اقتياد الشاب الى مخفر تيماء تمهيدا للتحقيق معه وتوجيه التهم إليه.