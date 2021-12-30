تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية من توقيف شاب خليجي أقدم على خدش حياء طفلة عربية بعد أن استدرجها إلى الطابق الأخير بمسكن أسرتها في الفروانية.



وبحسب مصدر أمني فإن الطفلة تعرفت على المتهم في طابور عرض، فيما انكر المتهم ما ذهبت اليه الفتاة المجني عليها، لافتا الى ان المتهم بصدد الإحالة الى النيابة العامة بتهمة هتك عرض طفلة.



وكان والد الطفلة أبلغ وزارة الداخلية بتعرض ابنته للاعتداء، إذ طلب منها المتهم إخطاره عن عنوانها ومن ثم صعد بها إلى الطابق الأخير وخدش حياءها وهرب، وفور تسجيل القضية قام رجال المباحث بعمل التحريات وضبط المتهم.