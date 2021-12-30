شاركت جامعة الكويت ممثلة بنائب مدير الجامعة للتخطيط بالإنابة د.محمد إبراهيم زينل في المؤتمر الـ18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي والذي تواصلت أعماله على مدار 3 أيام في جمهورية الجزائر الشقيقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».



وترأس وفد الكويت وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم، وضم في عضويته كلا من القائم بأعمال مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي، ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الأنصاري، ونائب مدير جامعة الكويت للتخطيط بالإنابة د.محمد زينل.



وقد تناولت جلسات المؤتمر مناقشة عدة مواضيع مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي سواء لإبراز القضايا المشتركة بالوضع الراهن والأفق المستقبلية، خاصة البرامج الرامية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بالتعليم وما يتضمنه من الجوانب الأساسية والمشتركة على مستوى منظومات التعليم العالي بالدول العربية ومنها بناء الشراكات الإقليمية وتوحيد الجهود العربية في مجالات الأبحاث ذات الأولوية، وتعزيز التحول الرقمي والمهارات الرقمية والتقنية الحديثة في التعليم، للخروج بالتوصيات والتصورات المستقبلية للارتقاء بالعملية التربوية وتحقيق الجودة الشاملة فيها في مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية.