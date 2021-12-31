مراجعة كبيرة تؤكد قدرة حمية غذائية شائعة على فقدان الوزن



شاع اعتماد الصيام المتقطع في السنوات الأخيرة، كونه أفضل الحميات الغذائية للحفاظ على صحة جيدة والتخلص من الوزن الزائد.



والصيام المتقطع مصطلح شامل يصف العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكن فيها الأكل لفترة محدودة فقط والصوم لبقية الوقت.



وتظهر مراجعة جديدة أن هذا النمط من الأكل يؤدي بالفعل إلى فقدان الوزن، وقد يحسن بعض علامات صحة القلب.



ويفضل الكثيرون اعتماد النظام الغذائي 5: 2، والذي يتميز بالأكل بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام في الأسبوع وخفض السعرات الحرارية بشكل كبير لمدة يومين متتاليين أو متباعدين. وتقيد النساء نفسها بـ 500 سعرة حرارية، والرجال بـ 600 سعرة حرارية في أيام الصيام.



وقالت مؤلفة الدراسة كريستا فارادي، من وحدة أبحاث التغذية البشرية في جامعة إلينوي في شيكاغو: «تظهر الدراسة الجديدة أن الأشكال المختلفة للصيام المتقطع، أي صيام اليوم المتبادل والنظام الغذائي 5: 2 والتغذية المقيدة بالوقت، كلها تدخلات فعالة في إنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة».



وأضافت: «الصيام المتقطع قد يكون وسيلة فعالة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية».

وعلاوة على ذلك، قد تساعد هذه الحميات في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني عن طريق خفض مقاومة الإنسولين وخفض مستويات الإنسولين أثناء الصيام.



وتشرح فارادي: «كل هذه الأنظمة تؤدي إلى تقييد السعرات الحرارية بنسبة 15% إلى 30% يوميا، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

عندما يفقد الشخص البدين الوزن، فإنه دائما يلاحظ انخفاضا في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية وضغط الدم ومقاومة الإنسولين».

عن «نوفوستي»

