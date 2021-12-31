الرياض - خالد المصيبيح



يختتم غدا السبت الدور الأول من الدوري السعودي عبر الجولة 15 منه والذي يتصدره الاتحاد، وفي حال فوزه سيكون بطلا للشتاء، حيث تقام اليوم 4 لقاءات وغدا السبت مثلها في ظل مزاحمة شديدة على المراكز وسعي جميع الفرق لإنهاء الدور الأول وهي في موقع جيد.



وتقام اليوم 4 لقاءات سيكون أولها في حفر الباطن حيث يحل الاتحاد المتصدر ضيفا على فريقها الباطن صاحب المركز 14 في اختبار صعب لأصحاب الأرض أمام المتصدر المدجج بالنجوم والأقرب للفوز. وفي المجمعة يلتقي الهلال الخامس بالفيصلي الـ 12 حيث يبحث «الزعيم» عن فوز طال انتظاره لجماهيره حيث لم يستطع الفوز في آخر 4 مباريات، اذ حقق تعادلين وخسارتين ما جعله يتراجع في الترتيب كذلك الحال لمستضيفه الفيصلي الذي توقف عند النقطة 15 وخسر آخر لقاءاته من الطائي الصاعد هذا الموسم.



وفي الدمام، يحل الفيحاء السابع ضيفا على الاتفاق التاسع وكلاهما يبحث عن التقدم خطوة للأمام والوصول لدائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، وأخيرا يلتقي الحزم آخر الترتيب بالطائي العاشر في لقاء متناقض، فالطائي الذي بات يقدم نتائج جيدة يقابله الحزم المتراجع في الترتيب والنقاط.



وفي لقاءات الغد، يعتبر لقاء الأهلي بالشباب ثم لقاء النصر بالفتح هما الأبرز في الجولة، اذ يبحث الشباب الثاني عن تعزيز فرصته في مطاردة الاتحاد المتصدر أمام الأهلي صاحب المركز الـ 11 والذي لم يقدم في الجولات الأخيرة أداء مقنعا لجماهيره، ما أدى إلى حلوله في مركز متأخر جدا، ولقاءات الأهلي والشباب دائما ما تكون مثيرة وفرصة الأهلي بالرجوع مدعومة في وجوده بين جماهيره وفي ملعبه.



والى الأحساء، حيث يحل النصر ضيفا على الفتح وسط ظروف صعبة لأصحاب الأرض الذي تفشى بين لاعبيه فيروس كورونا وغياب عدد من لاعبيه الأساسيين ربما استفاد الضيوف من ذلك، خاصة ان النصر عاد لتقديم مستويات لافتة قدمته إلى المركز الرابع.



وفي بريدة، يبحث ضمك الثالث عن تعزيز موقفه في الترتيب عندما يواجه التعاون قبل الأخير في لقاء صعب للتعاون الذي يسعى للخروج من أزمته. وأخيرا في أبها يلتقي فريقها صاحب المركز الـ 13 مع الرائد السادس، ولذلك فالثلاث نقاط مهمة جدا لأبها من أجل التقدم بعيدا عن المراكز المتأخرة.