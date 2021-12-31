عادل الشنان



التقى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أول لقاء له بعد توليه الحقيبة الوزارية الجديدة.

واطلع العرو خلال اجتماعه على خطة المؤسسة والمشاريع الإسكانية الجاري تنفيذها، حيث أوصى بضرورة مواصلة بذل الجهود في جميع القطاعات للنهوض بآلية العمل في المؤسسة، والحرص على تطوير الأداء بما يلبي طموحات المواطنين.

واستمع الوزير العرو إلى شرح موجز من قبل قياديي المؤسسة على الخطوات الجاري تنفيذها في المشاريع الإسكانية، فضلا عن الاطلاع على الخطوات المزمع تنفيذها بشأن المشروعات المستقبلية.



ودعا العرو قيادات المؤسسة إلى ضرورة توضيح أبرز المعوقات والمشكلات التي تعوق تنفيذ أي من المشروعات الإسكانية للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها بالتنسيق والتواصل مع جهات الدولة الأخرى، مؤكدا نهجه سياسة الباب المفتوح مع الجميع.

وشدد العرو على أهمية افساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة، للقيام بأدوار جديدة إضافية تدعم تطوير المشاريع الإسكانية، لاسيما أن المواطنين يترقبون طرح المزيد من المشاريع الإسكانية.