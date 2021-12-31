أسامة دياب



قالت السفارة الأذربيجانية في الكويت إن جمهورية أذربيجان تتعامل مع قضية وحدة الأذربيجانيين حول العالم باعتبارها ضرورة تاريخية طبيعية في إطار المصالح الوطنية ومصالح الدولة، حيث يأتي التضامن القومي عبر العالم كعنصر رئيسي يوفر النقاء العقائدي والتوافق الوطني لجميع فئات الشعب الأذربيجاني، حائزا على قدر لا بأس به في سلم أولويات الدولة.



وأضافت السفارة بمناسبة اليوم العالمي لتضامن الأذربيجانيين أن الأذربيجانيين يحتفلون بأكثر من 70 بلدا في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي لتضامن أذربيجان ـ 31 من ديسمبر ـ وهو يوم الوحدة العالمية للأمة الأذربيجانية، ويوم عيد رسمي في أذربيجان تجري فيه الاتصالات مع الأذربيجانيين الذين يعيشون في بلدان مختلفة، ما يخلق التضامن فيما بينهم.



وقالت إن لهذه المناسبة ذكرى عزيزة وخالدة في نفوس كل الأذربيجانيين حيث ترتبط ارتباطا كبيرا باسم الزعيم القومي لشعب أذربيجان الرئيس الأسبق المغفور له حيدر علييف والإنجازات المهمة التي قدمها للمحافظة على هوية ووحدة الشعب الأذربيجاني وله الدور الأكبر في تشكيل الوعي والحس الوطني القومي للشعب الأذربيجاني، مؤمنا بأن النزعة الأذربيجانية هي الحفاظ على الهوية القومية والقيم القومية المعنوية، كما وقد قام بتعريف هوية وتاريخ الشعب الأذربيجاني الضارب في أعماق التاريخ، فهو بحق قد ملأ قلوب جميع أذربيجانيي العالم بمحبة الوطن: «نريد أن يعيش الأذربيجانيون القاطنون في البلدان المختلفة كمواطنين لها، ولا ينسوا جذورهم القومية وهويتهم القومية أبدا.

إن هويتنا القومية وجذورنا التاريخية وقيمنا القومية المعنوية وثقافتنا القومية - أدبنا وفنوننا الجميلة وموسيقانا وأشعارنا وأغانينا وتقاليدنا وعاداتنا الشعبية تربط بعضنا البعض».