صدر حديثا كتاب «من نثر القلم» جمع فيه معده ومؤلفه م.فاضل الطالب سلسلة مقالات كتبها على مدى عقد ونصف من الزمن في مجموعة من الصحف الكويتية، تم جمعها وتدوينها لكي لا تتلاشى وتختفي مع مرور السنين.



ولم يتخصص الكاتب في مجال بعينه لدى كتابة تلك المقالات، ولكن دوّن آراءه وقناعاته في معظم المجالات السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والهندسية، وسيلاحظ القارئ تعدد الصحف التي كتب فيها، وكان السبب وراء هذا التنوع هو البحث عن حرية نشر الكلمة وقراءتها بما يتناسب مع ما يحمله من أفكار ورؤى حول كل المستجدات على الساحة الكويتية والإقليمية وحتى الدولية.



واختار الكاتب «من نثر القلم» عنوانا للكتاب ليكون انعكاسا صادقا لأفكاره ورؤاه وما يختلج في نفسه وقلبه من هموم وقضايا مجتمعية متنوعة، والمؤلف من 365 صفحة من القطع المتوسطة وذي طباعة فاخرة وورق مصقول.



ويضم الكتاب 5 فصول بعد الإهداء والمقدمة، تم توزيعها حسب الصحيفة التي نشرت بها تلك المقالات مرتبة زمنيا، وخصص الكاتب الفصل الأول للمقالات التي تم نشرها في جريدة «الدار» حتى إغلاقها، والفصل الثاني لمقالاته التي نشرتها صحيفة «الراي»، والثالث جمع فيه مقالاته التي نشرتها صحيفة «القبس»، وعندما أراد الكاتب التحليق بعيدا عن مقص الرقيب، قاده ذلك إلى تأسيس صحيفة إلكترونية تحت مسمى «رؤى نيوز»، ليكتب فيها ما يشاء وما يتجسد بداخله من رقيب ذاتي متمرس، يراعي فيه ربه ومولاه أولا، ومن ثم مصلحة وطنه وأمته ثانيا، فخصص الفصل الرابع لمقالاته التي تم نشرها في صحيفة «رؤى» التي يرأس تحريرها، أما الفصل الخامس والأخير، فقد جمع فيه الكاتب المقالات التي كتبها ولم تنشر في تلك الصحف لأسباب تعود إليها.