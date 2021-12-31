علي إبراهيم



كشفت احصائية حديثة، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن 2014 مواطنا ومواطنة تقاعدوا من أعمالهم خلال أول 6 أشهر من العام الحالي. وتفصيليا، بلغ عدد حالات المعاشات التقاعدية الجديدة للمدنيين العاملين لدى صاحب عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو 2021 نحو 2014 مواطنا ومواطنة، أكثر من 58% منهم تقاعدوا خلال أول 3 أشهر من العام بواقع 1177 شخصا و837 آخرون في الـ 3 أشهر التالية،واستحوذ القطاع الحكومي على أعلى نسبة متقاعدين بـ 72.5% من إجمالي حالات المعاشات التقاعدية الجديدة خلال أول 6 أشهر من العام، وذلك بواقع 1461 مواطنا ومواطنة، تقاعد منهم 863 شخصا خلال أول 3 أشهر من العام، ويحل في المرتبة الثانية القطاع الأهلي بواقع 337 مواطنا ومواطنة، ثم القطاع النفطي بـ 216 شخصا.