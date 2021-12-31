قررت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التابعة لوزارة المالية تعديل سعر ليتر بنزين (ألترا/98 اوكتين) ليصبح 200 فلس، بدلا من 180 فلسا، اعتبارا من 1 يناير 2022 ويستمر العمل به حتى 31 مارس المقبل. ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة في شركة البترول الوطنية لـ «الأنباء» فإن معدل التسليم اليومي للمنتجات البترولية في الكويت يبلغ 18.8 مليون ليتر موزعة كالتالي: 12.5 مليون ليتر من أنواع البنزين (ممتاز - خصوصي- آلترا)، و5.8 ملايين ليتر من منتج الديزل و500 ألف ليتر من منتج الكيروسين. وذكرت ان حجم استهلاك بنزين ألترا يتراوح بين 80 و170 ألف ليتر في اليوم، وهو استهلاك ضئيل للغاية يستخدمه اصحاب السيارات الفارهة والرياضية. وأعلنت «البترول الوطنية» أن لجنة الدعوم قررت تثبيت أسعار الوقود المختلفة، وذلك كما يلي:



٭ ممتاز/91 أوكتين بسعر ليتر 85 فلسا.



٭ خصوصي/ 95 أوكتين بسعر ليتر 105 فلوس.



٭ ديزل بسعر ليتر 115 فلسا.



٭ كيروسين بسعر ليتر 115 فلسا.