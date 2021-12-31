ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في مخزن تابع لمصنع ألمنيوم في صناعية الفحيحيل مساء اليوم الخميس.

واوضحت الإدارة ان فرق إطفاء الفحيحيل والمنقف والمواد الخطرة هرعت إلى موقع الحادث وباشرت في مكافحة الحريق الذي كان في مخزن يقع بسطح المصنع وفرن يستخدم لأعمال صبغ الألمنيوم ومحلات للأصباغ والحدادة.

واضافت الادارة أن أحد رجال الإطفاء تعرض للسقوط من الدرج خلال تعامله مع الحادث ونقل على اثر ذلك للمستشفى، فيما باشر فريق إدارة تحقيقات الحوادث عمله لمعرفة أسباب الحريق.