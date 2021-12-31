عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل التعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د عبدالمحسن الحويلة في نشرة اصدرها وتلقت "الأنباء" نسخة منها، دعا جميع المدارس الخاصة الأجنبية إلى الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد لها عن العام الدراسي 2021/ 2022، ولا يسمح لها بإجراء أي تعديلات عليه قبل الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التربية مشددا على أن عودة الطلاب للدراسة عقب انتهاء الإجازة المحددة بالتقويم الدراسي تكون حضوريا - وفق نظام العمل المعتمد لكل مدرسة بحسب التنظيم الوارد في لائحة نظام عمل المدارس الخاصة ويحظر على المدارس الخاصة المشمولة بهذا التعميم عودة الدراسة بنظام التعليم عن بعد كليا بالمخالفة لنظام العمل المعتمد عقب انقضاء الإجازة المحددة في التقويم الدراسي، ما لم توجه السلطات المختصة بخلاف ذلك.



وأكد د.الحويلة تطبيق الجزاءات المقررة بحق المدارس الخاصة التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا التعميم والذي يسري اعتبارا من 2022/01/03، وعلى المخاطبين به والمختصين بتنفيذه العلم والعمل بموجبه.