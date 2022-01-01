عبدالكريم العبدالله



قال استشاري الأمراض الباطنية د.غانم السالم إن «فلورونا» flurona هو حالة مرضية تم اكتشافها مؤخرا في إحدى مستشفيات دولة الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن التسمية جاءت من المركز الطبي لديهم بعد تشخيص الحالة المرضية، والتي كانت عبارة عن إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية بالإضافة إلى كورونا المستجد.



وبين السالم في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الاسم جاء بمزج الأحرف الأولى من الإنفلونزا والأحرف الأخيرة من ڤيروس كورونا المستجد، مبينا أن المريضة المصابة كانت لم تتلق التطعيم ضد الإنفلونزا ولا ضد كوفيد19.



وأشار إلى أنه لم يثبت إلى هذه اللحظة أن الإصابة بفيروس «كورونا المستجد والإنفلونزا» معا في نفس الوقت يكون له أثر اكلينيكي خطير، حيث أفادت التقارير الصادرة بخصوص هذه الحالة المرضية باستقرار حالتها وأنها تتلقى العلاج بالمنزل.



وأفاد د.السالم بأن الأعراض المصاحبة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 متشابهة إلى حد كبير، وقد تشمل الحرارة، الكحة، الصداع، التعب والإرهاق، وأحيانا اللوعة والتقيؤ والإسهال.



وأكد أنه بناء على الآراء الطبية العالمية والتوصيات المختصة، يجب أن يسارع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو من يتلقون علاجات تثبيط المناعة إلى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 وبالتالي تتكون لديهم مناعة في أجسادهم لمقاومة الفيروسات وعدم التعرض لأعراض شديدة قد تعرضهم لخطورة الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة.