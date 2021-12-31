تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح غرفة اتخاذ القرار وهاتف الطوارئ 112 ومركز الأزمات والكوارث وذلك للوقوف على الجاهزية ومدى استعداد رجال الأمن لتنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة تزامناً مع عطلة رأس السنة الميلادية