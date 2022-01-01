ذكرت مجلة بيبول نقلا عن وكيل أعمال الممثلة الكوميدية الأمريكية بيتي وايت، التي امتد عطاؤها الفني أكثر من 80 عاما، أن وايت توفيت قبل بلوغها المئة بأقل من ثلاثة أسابيع.



وصارت بيتي وايت محبوية أمريكا العجوز بعد أن نالت جائزة إيمي عن دورها في المسلسلين التلفزيونيين "ذا جولدن جيرلز" و"ذا ماري تايلر مور شو".



وقال وكيل أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتجاس للمجلة "حتى على الرغم من أن بيتي قاربت على أن تكمل المئة عام أعتقد أنها ستعيش إلى الأبد".



وفي صناعة ترفيه قائمة على الشباب وتغرب فيها شمس الممثلة عندما تتجاوز الأربعين من العمر كانت وايت المتقدمة في السن حالة خاصة وكانت نجمة في الستينيات وظاهرة في ثقافة البوب في الثمانينيات والتسعينيات من العمر.



واستغلالا للإعجاب الدائم بها كانت وايت نجمة في مسلسل سيت كوم "هوت إن كليفلاند" في سن 92 عاما.



وقالت إن العمل امتد بها بسبب صحتها وحظها الحسن وحبها للعمل.