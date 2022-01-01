قالت إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم السبت إن البلاد تتأثر حاليا بحالة من عدم استقرار الطقس يصاحبها هطول أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق تشتد تدريجيا لتبلغ ذروتها فجر يوم غد الأحد وتستمر حتى فترة الظهيرة.



وقال مراقب التنبؤات الجوية في (الإدارة) عبدالعزيز القراوي إن خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة قطبية شتوية تشمل معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة و المتوسطة والركامية أحيانا.



وتوقع القراوي أن تكون كميات الأمطار غزيرة مع تساقط للبرد أحيانا خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد والرياح شمالية شرقية تتحول نهارا إلى شمالية غربية تنشط على فترات وتكون سرعتها ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة.



وأفاد بأنه من المتوقع أيضا أن تستمر حالة الطقس هذه حتى وقت متأخر من مساء يوم غد الأحد حيث تقل السحب وفرص هطول الأمطار حتى تتلاشى صباح الاثنين.