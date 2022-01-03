وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير المالية جاء كالتالي:



طالعتنا وسائل الإعلام في يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 بخبر عن جاهزية الهيئة العامة للاستثمار لتغطية الاستحقاق الدولي على الكويت لسداد قيمة سندات بمبلغ 3.5 مليارات دولار في مارس المقبل، وحيث إن تزامن تاريخ استحقاق السندات قد يربك الحالة المالية في ظل الظروف الراهنة، وحيث إننا نحتاج إلى تصور كامل عن مصاريف الدولة والتزاماتها المالية بالمقارنة بإجمالي إيراداتها لتفادي أي إخفاقات مستقبلية بشح السيولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم يبلغ إجمالي حجم السندات التي أصدرتها الحكومة حتى تاريخه سواء كانت محلية أو دولية؟ مع بيان تواريخ الاستحقاق المحددة لها.



2- هل إصدار السندات يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة؟



3- هل حصلت الحكومة على جميع الموافقات القانونية من الجهات الرسمية قبل إصدار تلك السندات؟



4- ما مصادر التمويل التي سيكون منها عملية السداد؟ وهل كانت الحكومة بحاجة إلى كل هذه الأموال في تلك الفترة لإصدار تلك السندات؟ وما مبررات الحكومة في إصدارها؟



5- أين وجهت أموال السندات حسبما ورد في الميزانية العامة للدولة في تلك الفترة؟



6- من الواضح أن هناك خللا جسيما في الميزانية العامة للدولة، فالمصاريف والالتزامات المالية تفوق الإيرادات، فما الخطط المطروحة لمعالجة تلك الاختلالات؟