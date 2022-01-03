وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف جاء كالتالي: يعاني أهالي منطقة الفنيطيس من عدم وجود مدارس فيها، وصعوبة توصيل أبنائهم إلى المدارس الموزعة على المناطق المجاورة، ولما كانت مسؤولية وزارة التربية الأساسية هي تحديد احتياجات المناطق من مدارس واعتمادها في خطتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لسرعة إنشاء مدارس في منطقة الفنيطيس وخدمة أهالي المنطقة؟



2 ـ كشف بعدد المدارس المزمع إنشاؤها ومراحلها التعليمية، وهل طلب اعتماد الميزانية المخصصة لها؟



3 ـ هل توجد معوقات تحول دون إنشاء المدارس في المنطقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي؟