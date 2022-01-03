عبدالعزيز الفضلي



دعت الهيئة العامة للرياضة وزارة التربية إلى اجتماع مشترك لبحث تنفيذ قرار تفرغ الرياضيين للمشاركة في البطولات الدولية سواء التي تقام داخل البلاد أو خارجها. جاء ذلك في كتاب وجهته الهيئة إلى وكيل التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الأنباء» نسخة منه.

وتضمن الكتاب أنه من منطلق التعاون القائم والدائم بين الجانبين وإيماء لأحكام قانون الرياضة، والتعاميم والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، بشأن منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها، ودعت الهيئة إلى التنسيق لتحديد موعد للاجتماع المشترك بخصوص التفرغات الرياضية والتي تخدم المصلحة العامة للجميع.



من جهة أخرى، تلقى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب كتابا من مركز النايف للإنتاج الفني في الكويت يطلب من خلاله تصوير مشاهد من المسلسل الدرامي «جنى تصعد المنصة» بمدرستين من مدارس وزارة التربية.



وجاء في الكتاب الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: يسرنا إعلامكم بأننا بصدد تصوير المسلسل الدرامي «جنی تصعد المنصة» والذي سيتم تصويره بالكويت، متمنين مشاركتكم معنا ضمن هذا المسلسل المتميز والذي سوف يتم بثه على العديد من المحطات الفضائية، مما سيعود على مشاركتكم معنا بالنفع والانتشار على الفضائيات التلفزيونية في الكويت ودول الخليج والشرق الأوسط، راجيا التكرم من سيادتكم بتسهيل مهمة التصوير وتوفير مدرسة خالد أحمد جاسم المضف (بنين) الواقعة في منطقة الروضة ومدرسة سالم الحسينان المتوسطة الواقعة بمنطقة الخالدية لتصوير بعض المشاهد، وذلك مقابل ذكر مسمى إدارتكم على كادرات المسلسل من خلال الشكر والتقدير.