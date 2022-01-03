الرياض - خالد المصيبيح



اختتم الدور الأول من الدوري السعودي مع تبقي مباراتين مؤجلتين إحداهما تجمع الاتحاد المتصدر بالهلال وهي مهمة جدا للاتحاد المتصدر حاليا للدوري وبطل الشتاء بفارق نقطة واحدة عن الشباب الثاني ربما ترتفع إلى 4 نقاط في حال فوزه على الهلال بعدما خطف فوزا مثيرا على الباطن 3-2 ليرفع رصيده الى 32 نقطة.



وفي ختام منافسات المرحلة الخامسة عشرة، خطف الشباب فوزا مثيرا من مضيفه الأهلي، عندما تغلب عليه 4-3، وحافظ الشباب الوصيف على فارق النقطة بينه وبين الاتحاد المتصدر الذي خاض مباراة أقل، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، في حين تراجع الأهلي للمركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة. وانتزع النصر 3 نقاط ثمينة، بفوزه الصعب على مضيفه الفتح بهدف وحيد. وقفز النصر بهذا الفوز للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن ضمك الرابع، فيما بقي الفتح على رصيده السابق 16 نقطة علما أن الفتح دخل المباراة وسط غياب أكثر من 20 لاعبا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، واعتمد على عدد من اللاعبين البدلاء والشباب لتعويض الغياب. واستعاد التعاون توازنه بعدما تغلب على ضيفه ضمك 3-0 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما بقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة، كما حقق أبها فوزا مهماً على ضيفه الرائد 1-0 ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة.