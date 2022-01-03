«لم نعد نتقاضى أموالا لتسجيل ما يدور بيننا عبر تلفزيون الواقع، وأصبحت لا أهتم بمظهري لغياب الكاميرات»
كلوي كارديشيان، نجمة حلقات «متابعة عائلة كارديشيان»، تؤكد سعادتها بعودة تصوير ما يدور بين العائلة في حلقات جديدة قريبا.
«أشعر بالذنب العميق، وأتقبل قرار الضرائب»
هوانج وي فيا، أشهر المؤثرات الصينيات على وسائل التواصل الاجتماعي بالصين، تتقبل قرار الدولة بدفع غرامة بقيمة 210 ملايين دولار، وهي أعلى غرامة تقررها الصين في هذا الصدد.
«يزورني فأر لطيف في زنزانتي من فتحة المجاري»
جيزلين ماكسويل، خطيبة المليونير المنتحر جيفري ابشتاين، عن ظروفها في السجن خلال محاكمتها القادمة.
«لن يفهموا مشاعر الحسد التي سيشعر بها أصدقاؤهم في المدرسة»
داكس شيبرد، الممثل الأميركي، عن مخاطر شهرة الوالدين الممثلين على الأطفال.