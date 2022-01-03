«أشعر بالذنب العميق، وأتقبل قرار الضرائب»

هوانج وي فيا، أشهر المؤثرات الصينيات على وسائل التواصل الاجتماعي بالصين، تتقبل قرار الدولة بدفع غرامة بقيمة 210 ملايين دولار، وهي أعلى غرامة تقررها الصين في هذا الصدد.